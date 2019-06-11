Межведомственная комиссии России по делам Совета Европы обсудит возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ

Межведомственная комиссии России по делам Совета Европы проведет заседание, на котором обсудит возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Россия последовательно шла к сохранению своих прав и надеется на положительное решение относительно своего статуса. Об этом ранее заявлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

В случае принятия решения о восстановлении прав Россия надеется на его неукоснительное соблюдение, отметил Сергей Лавров.