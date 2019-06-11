Генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал личный контроль за делом журналиста Ивана Голунова

Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Как стало известно сегодня, надзорное ведомство запросило данные всех понятых по делам о наркотиках в Западном округе Москвы, — именно полиция ЗАО возбудила дело против корреспондента Медузы.

Как ожидается, во второй половине дня МВД обнародует результаты экспертизы следов ДНК, которые были обнаружены на пакетиках с наркотиками, якобы изъятых у Голунова