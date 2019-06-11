Всероссийскую федерацию легкой атлетики могут восстановить в правах до чемпионата мира в Катаре, который пройдет осенью этого года. Надежду выразил министр спорта Павел Колобков.



8 июня международная федерация легкой атлетики продлила отстранение ВФЛА. Никаких объяснений руководство федерации не дало. Не последовало реакции и после того, как многие российские спортсмены поддержали пост двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене, которая потребовала отставки руководства. Даже после совещания в министерстве спорта к журналистам вышел не Дмитрии Шляхтин, а глава ведомства Павел Колобков. Он пригрозил лишением аккредитации региональным федерациям, если подтвердится, что дисквалифицированные тренеры продолжают работать, но отметил, что по случаям, приведенным в иностранной прессе нарушений закона нет. Кроме того Министр проинформировал прессу о том, что он потребовал от Шляхтина максимальной открытости и сказал, что Федерация не имеет контакта со спортсменами. Тем не менее, Колобков надеется что до чемпионата мира ВФЛА будет восстановлена.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Катаре 27 сентября по 6 октября этого года.