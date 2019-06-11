Президент Молдавии Игорь Додон отменил указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов

Этот документ ранее подписал вице-председатель Демпартии Павел Филип, которому Конституционный суд передал полномочия лидера республики.

Указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов в сентябре не соответствует нормам конституции, он был подписан с грубыми нарушениями законодательства и ставит под угрозу национальную безопасность страны. Так свое решение об аннуляции документа обосновал президент Молдавии Игорь Додон. Он подчеркнул, что действующий премьер-министр, вице-председатель Демократической партии Павел Филип не имеет права исполнять обязанности главы страны, а значит, и принимать такие решения. Соответствующими полномочиями Филипа ранее наделил Конституционный суд Молдавии, который действует в интересах Демократической партии. Это было сделано после того, как социалисты и проевропейский блок ACUM, спустя три месяца после выборов, договорились создать коалицию, чтобы противостоять Демпартии во главе с Владимиром Плахотнюком. Альянс сформировал кабмин, однако Конституционный суд заявил о том, что они не уложились в сроки, признал решения парламента незаконными и потребовал его распустить. В ответ парламент заявил о попытке Демократической партии с помощью Конституционного суда узурпировать власть.

Ведущие страны Евросоюза, серди которых Франция, Германия и Великобритания, заявили о своей поддержке нового парламента и правительства. Они призвали стороны мирно разрешить сложившийся кризис