Полиция готова оказать помощь столичным властям на завтрашней акции в поддержку Голунова

Стражи порядка готовы сделать это, если марш согласуют, сказали журналистам в МВД. При этом организаторы не собирались спрашивать разрешения у властей, так как намерены пройти без лозунгов и транспарантов.

Между тем петицию на сайте Change.org. в поддержку Голунова подписали уже более 170 тысяч человек. Освободить журналиста призвал и актёр Александр петров. Соответствующую запись он этой ночью он разместил в своём Инстаграме.

На видео Петров держит в руках газеты «Ведомости» РБК и «Коммерсантъ», вышедшие с одинаковой первой полосой в поддержку Голунова. Вчера тиражи газет в Москве и Петербурге были раскуплены уже в первой половине дня.