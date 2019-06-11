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11:33, 11 июня 2019

Президент Молдавии аннулировал указ о роспуске парламента

Документ ранее подписал исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип. В начале июня в республике вновь обострилась политическая ситуация. Правящая Демократическая партия не передаёт власть после очередных парламентских выборов, так как депутатам не удалось сформировать правительство. Когда пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM всё же смогли сформировать коалицию, Конституционный суд назвал незаконным новый состав кабмина.



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