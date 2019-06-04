Сегодня суд рассмотрит дело правозащитника Пономарева о повторном нарушении порядка организации митинга

В Мещанском районном суде сегодня состоится заседание по делу правозащитника Льва Пономарев о повторном нарушении порядка организации митинга. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам Л.Пономарева, его обвиняют в организации пикета и в незаконной демонстрации. «Ни того ни другого не было», — сказал он.

Правозащитник Л.Пономарев провел с активистами 13 мая этого года «народный сход» возле здания ФСБ на Лубянке. Не согласованное с властями мероприятие было посвящено началу судебных заседаний по громким делам «Сети» и «Нового величия».

«Мы проводили собрание, которое не является публичной акцией и которое не требует согласования. Все прошло спокойно, люди разошлись от здания Лубянки. Никаких замечаний полиция не предъявляла», — сказал он.

При этом Пономарёв подчеркнул, что никаких оснований для привлечения его к административной ответственности не существует.