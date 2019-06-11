Баскетболисты ЦСКА в восьмой раз подряд стали чемпионами России

Армейцы выиграли серию у подмосковных Химок со счетом 3-0. В последнем матчи игроки Химок пострадали дважды.

О том, что турнир Единой Лиги ВТБ, который в частности и выявляет лучшую команду страны, превратился в формальность говорят не только журналисты. Президент Лиги Сергей Кущенко заметил, что финалу не хватило интриги, а один из баскетболистов золотого поколения 90-х Виталия Носов сказал, что все финалы похожи один на другой. В этом Химкам не удалось одержать ни одной победы. Заключительный матч ЦСКА выиграл со счетом 80:62. У Химок отсутствовал травмированный лидер – Алексей Швед, но в первой встрече серии он набрал 30 очков, а его команда все равно проиграла. Одноклубники Шведа лишились не только победы, но и личных вещей. О время матча неизвестный проник в раздевалку и унес ценности восьми игроков. Вор был настолько дерзок, что сделал это под камеры и под носом у охраны дворца. Сейчас его ищет полиция.

ЦСКА в этом сезоне выиграл и главный континентальный титул. В третий раз в своей истории армейцы стали победителями Евролиги.