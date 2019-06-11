«Роснефть» просит правительство ускорить выплаты компенсаций из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»

По данным газеты «Коммерсантъ», соответствующее письмо в конце мая отправил глава компании Игорь Сечин.

В письме вице-премьеру Дмитрию Козаку Сечин пишет, что компенсаций от российской стороны ждут две иностранные компании. Нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии оценил ущерб в 155 миллионов долларов, а польский производитель – всего в полмиллиона.

Претензии были направлены в «Транснефть», но компания не подтвердила, что готова их удовлетворить. Как отмечает Сечин, из-за ситуации с загрязненным сырьем в «Дружбе» пострадала и сама «Роснефть». Ее глава считает, что промедление с урегулированием претензий приведет к потерям нефтяных компаний из-за снижения премий на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков.

Представитель Козака заявил, что решение о компенсациях на уровне правительства не принималось. В «Транснефти» никаких требований не получали.

Между тем суд в Самаре отправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба».