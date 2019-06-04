Генпрокуратура запросила информацию обо всех понятых по делам о наркотиках в Западном округе Москвы

Это произошло на фоне уголовного дела, которое возбудила полиция ЗАО против журналиста Ивана Голунова. О проверке сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Ранее он рассказал Эху, что на упаковках с наркотиками, изъятыми из квартиры корреспондента «Медузы», нет отпечатков Голунова.

Как стало известно ранее, на пакетиках с запрещёнными веществами, которые якобы нашли у Голунова, обнаружена ДНК нескольких человек. Сегодня во второй половине дня московская полиция должна завершить экспертизу следов и опубликовать результаты.

Завтра в столице пройдёт марш в поддержку журналиста.