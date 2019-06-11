Производитель ракет-носителей «Ангара» сорвал сроки их изготовления

Омский филиал Космического центра имени Хруничева отстает от графика в некоторых случаях на три месяца, а в некоторых — до одного года. Это следует из внутренней документации, которую приводит РИА Новости. При этом в руководстве Центра утверждают, что отставания нет, так как внутренний график производства был сдвинут на полгода вперед относительно срока исполнения госконтракта.

Серийное производство ракет-носителей «Ангара» планировалось наладить к 2023 году.