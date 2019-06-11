Роснефть попросила правительство побыстрее решить вопрос с компенсацией убытков из-за загрязнённой нефти

Компания уже получила претензии от Белнефтехима на 155 миллионов долларов. Соответствующее письмо, по данным «Коммерсанта», глава Роснефти Игорь Сечин написал вице-премьеру Дмитрию Козаку. Эти претензии были перенаправлены в Транснефть, но, по словам Сечина, компания не подтвердила, что готова удовлетворить запрос. При этом источники газеты отмечают, что ущерб от поставок загрязнённого сырья сейчас отсутствует, так как вся нефть с территории Белоруссии по договору будет возвращена в Россию.