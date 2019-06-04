Представитель мэрии обратился к инициаторам марша «За свободу Ивана Голунова» с предложением обсудить мероприятие

Об этом «Эху» рассказал один из инициаторов акции журналист Илья Азар.

«Вчера вечером позвонил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил обсудить предстоящий марш 12 июня за свободу Голунова. В основном предлагал обсудить безопасность на этой акции», — рассказал он.

И.Азар ответил заместителю мэра, что данный вопрос необходимо обсудить с другими инициаторами акции, после чего перезвонил А.Горбенко и сказал, что «не готовы идти в мэрию и вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек, которые к этому моменту выразили свой интерес к шествию».

«Мы предложили мэрии провести открытые переговоры на телеканале «Дождь» под камеры, чтобы они свои предложения по обеспечению безопасности и другие вопросы высказали нам публично, а не кулуарно, за закрытыми дверьми», — сказал И.Азар.

Азар добавил, что ответа со стороны Горбенко до сих пор не последовало.