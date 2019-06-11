Турецкие лётчики прекратили обучение в США на американских истребителях F-35

Агентство Рейтер со ссылкой на Пентагон сообщает, что программа подготовки была прекращена «по соображениям безопасности». Соединенные Штаты готовы возобновить обучение если изменится политика Турции.

Ранее Вашингтон пригрозил Анкаре исключением из программы F-35 в том случае, если она закупит у России зенитные системы С-400. турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно повторял, что страна не откажется от приобретения ЗРК.