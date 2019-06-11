Убитый брат главы КНДР мог быть информатором ЦРУ

Этого не исключает американская Wall Street Journal.

Старший сын покойного Ким Чен Ира рассматривался долгое время в качестве преемника, но попал в опалу и жил преимущественно за границей. По этой причине в разведсообществе полагают, что каких-то серьезных секретов Пхеньяна он не знал и влияния на родине особого не имел.

В 2017 году его убили в аэропорту столицы Малайзии. Две девушки накинули ему платок, смоченный нервнопаралитическим веществом. Их защита уверяла, что подсудимые считали себя участницами реалити-шоу или розыгрыша. Обе уже на свободе.

WSJ утверждает, что Ким Чен Нам неоднократно сотрудничал с американской разведкой и перед смертью как раз направлялся на одну из таких встреч. Собеседники издания не исключили, что сводный брат северокорейского лидера мог быть связан с разведками других стран, в первую очередь Китая.

Южная Корея и США уверены, что убийство Ким Чен Нама спланировали спецслужбы КНДР,