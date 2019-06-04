Задержан руководитель отделения партии «Яблоко» в Реутове Евгений Куракин
Об этом «Эху» рассказал правозащитник Лев Пономарёв, подчеркнув, что это фактически похищение.
Пономарёв подчеркнул, что все действия со стороны полиции нарушают закон.
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Об этом «Эху» рассказал правозащитник Лев Пономарёв, подчеркнув, что это фактически похищение.
Пономарёв подчеркнул, что все действия со стороны полиции нарушают закон.
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