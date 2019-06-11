На предметах, изъятых из квартиры Ивана Голунова, нет его отпечатков пальцев
Об этом рассказал адвокат Сергей Бадамшин «Эху Москвы». Кроме того, столичная полиция сегодня проведёт экспертизу ДНК нескольких человек, которые были обнаружены на пакетиках с наркотиками. Следов самого Голунова там также не оказалось.
В Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг уголовного дела в отношении журналиста. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Кремль руководствуется теми данными, которые публикует МВД.