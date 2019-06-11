В порту Махачкалы произошел взрыв на танкере

В результате три человека погибли и еще трое попали в больницу.

Взрыв в Махачкалинском морском торговом порту произошел примерно в половину пятого утра, причиной стал хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении нефтеналивного танкера. Как сообщает «Интерфакс», на месте возникло задымление, но возгорания не было. Сначала были найдены тела двоих погибших, но позднее в Росморречфлоте рассказали, что мертвым найден третий матрос. Троих доставили в больницы, причем один из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии – у него обожжено 95 процентов поверхности тела.

По предварительным данным, танкер принадлежит «Волжскому пароходству» и прибыл из Туркмении. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что на момент взрыва на борту судна было около двух тысяч тонн нефти. В главке МЧС по Дагестану заверили, что угрозы разлива топлива в море нет. На работу порта инцидент не повлиял.

По словам представителя порта, ЧП не связано с грузом танкера, но причина произошедшего пока не ясна.