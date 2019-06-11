Межведомственная комиссии России по делам Совета Европы обсудит возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ

Межведомственная комиссии России по делам Совета Европы проведет заседание, на котором обсудит возможное возвращение российской делегации в ПАСЕ. Россия не будет делать шагов к нормализации отношений с Советом Европы, пока не будут официально прописаны ее права и полномочия в Парламентской ассамблее. Об этом ранее говорил председатель думского комитета по международным делам Константин Косачев.

Кризис Совета Европы был спровоцирован без участия России, поэтому решать его должны остальные участники ПАСЕ, подчеркнул Константин Косачев.