Четверо фигурантов по делу о загрязнённой нефти отправлены под домашний арест

Об этом РИА «Новости» сказал представитель Самарского районного суда. Все четверо являются подозреваемыми по статье о самовольном подключении к нефтепроводам либо приведением их в негодность.

Ранее следователи сообщали, что фигурантами дел являются 6 человек. По данным СК, они похитили нефть на сумму в 1 миллион рублей, а чтобы скрыть хищение, добавили в сырьё хлорсодержащие соединения. Загрязнённая нефть по трубопроводу «Дружба» попала в страны Восточной Европы.