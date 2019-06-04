Бадамшин: Экспертиза не показала ни одного отпечатка пальцев Голунова на изъятых при обыске его квартиры предметах

Проведенная биологическая экспертиза показала, что ни одного отпечатка пальцев журналиста Ивана Голунова нет на изъятых во время обыска в его квартире предметах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Бадамшин.

«Вчера мы ознакомились с результатами проведенной биологической экспертизы, которая содержит выводы о том, что ни на одном изъятом предмете из квартиры Ивана его отпечатков пальцев нет», — сказал он.

Защита считает, что наркотические средства, которые якобы нашли в квартире журналиста Ивана Голунова, были подброшены самими полицейскими.

«Иван не виновен, эти наркотические средства были подкинуты ему сотрудниками полиции, которые проводили это задержание. Сторона защиты примет все меры к тому, чтобы следствие было объективно и в отношении Ивана было прекращено уголовное дело», — подчеркнул С.Бадамшин.

Иван Голунов был задержан 6 июня, сейчас он находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.