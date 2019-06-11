Huawei может перейти на российскую операционную систему «Аврора»

Ранее компания Google лишила китайскую компанию доступа к обновлениям Android из-за внесения Huawei в «черный список» в США.

Переход Huawei на «Аврору» обсуждался на встрече главного исполнительного директора компании Го Пина с российским министром цифрового развития и связи Константином Носковым. Переговоры прошли перед Петербурским экономическим форумом, пишет интернет-издание The Bell со ссылкой на источники. Утверждается, что Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй». Кроме того, на встрече обсуждалась локализация производства в России части устройств Huawei. О возможности установки российской операционной системы на китайские смартфоны говорили и Владимир Путин с председателем КНР Си Цзиньпином.

ОС «Аврора» представляет собой российскую версию финской Sailfish. Ее создателя, компанию Jolla, в 2014 году купил российский предприниматель Григорий Березкин. Позднее он договорился с Минкомсвязи о развитии на ее базе российской операционной системы.

Ранее стало известно, что на телефоны с российской ОС будут массово переводить чиновников, сотрудников госкомпаний и бюджетников.