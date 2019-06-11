Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС

Премьера запланирована на 22 июня. В пресс-службе вещателя рассказали, что покажут, как все было на самом деле, и воспроизведут точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года.

Мини-сериал «Чернобыль», выпущенный американским телеканалом HBO, получил высокие оценки критиков и зрителей. Однако многие российские государственные и проправительственные СМИ обвинили создателей картины в попытках очернить историческую память.