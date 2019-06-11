Люблинский суд Москвы продолжит сегодня рассмотрение уголовного дела «Нового величия»

Фигурантов обвиняют в создании экстремистского сообщества.

Заседание должно было состояться неделю назад, но его перенесли по просьбе защиты из-за неявки двух адвокатов. Ранее суд продлил избранные меры пресечения обвиняемым. Четверо из них останутся под стражей до 18 ноября, еще четверо, в том числе Анна Павликова и Мария Дубовик, под домашним арестом.

Всего в марте прошлого года по этому делу было арестовано 10 человек. На момент задержания часть из них были несовершеннолетними. По версии следствия, молодые люди планировали преступления по мотивам политической ненависти. Как рассказал адвокат одного из фигурантов Александр Борков, в основе дела лежат показания двух бывших участников организации Павла Ребровского и Рустама Рустамова. Они признали свою вину и заключили сделку со следствием. Им уже вынесены приговоры — 2,5 года колонии общего режима и 1,5 года условно, соответственно. Остальным участникам сообщества грозит до десяти лет лишения свободы.

Защита утверждает, что молодые люди стали жертвами провокации со стороны внедрившегося в их компанию оперативника центра «Э» и двух его агентов.