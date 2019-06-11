Картина «Спаситель мира» обнаружилась на яхте саудовского наследного принца

Полотно Леонардо да Винчи находится на судне Serene – сообщил портал Artnet со ссылкой на источники, руководившие перевозкой. Ранее парижский Лувр и филиал художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах забили тревогу из-за того, что местонахождение произведения искусства было неизвестно.

Картину из коллекции российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева продали на аукционе почти за полмиллиарда долларов. Отмечается, что полотно будет находиться на яхте, пока власти Саудовской Аравии не построят культурный центр, где оно будет экспонироваться.