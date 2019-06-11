Китайские смартфоны Huawei могут получить российскую операционную систему

По сведениям интернет-издания The Bell, представитель IT-корпорации обсудил с министром цифрового развития возможность установки на гаджеты ОС «Аврора». Система создана на базе финской Sailfifsh. На отечественный софт к 2021 году также хотят перевести российских чиновников и работников госкомпаний.

Информация о переговорах с Huawei появилась на фоне ограничений, с которыми столкнулась компания в США. Из-за запрета белого дома с ней перестали сотрудничать крупные американские корпорации.