Ни на одном из предметов, изъятых из квартиры Ивана Голунова, нет его отпечатков пальцев

Об этом порталу «МБХ Медиа» рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Как стало известно ранее, на пакетиках с наркотиками, которые якобы нашли у спецкора, обнаружена ДНК нескольких человек. В столичной полиции пообещали завершить экспертизу следов сегодня во второй половине дня и сразу опубликовать результаты.

Генпрокуратур потребовала у МВД дело Голунова для проверки. Корреспондента обвиняют в попытке сбыта наркотиков, хотя сам он утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.

Завтра в Москве пройдет марш в поддержку журналиста.