Друг Путина в результате тайной сделки получил долю в инвестбанке «Ренессанс капитал»

Об этом говорится в расследовании агентства Reuters: журналистам стали известны обстоятельства дела из переписки сотрудников банка.

Немец Маттиас Варниг стал акционером «Ренессанс капитала» еще в 2007 году. Переписка, на которую ссылается Reuters, была представлена на судебном процессе по иску бывших топ-менеджеров ЮКОСа в Нидерландах. Из документов следует, что Варнигу были переданы около 40 тысяч так называемых фантомных акций инвестбанка, то есть предоставлено право выкупить часть долей компании по заранее согласованной формуле цены. По настоянию немца сделку стремились сохранить в тайне.

Reuters отмечает, что переписка об этом соглашении началась спустя несколько месяцев после того, как компания «Промнефтестрой» выиграла аукцион по продаже нидерландской Yukos Finance BV – бенефициара основных зарубежных активов ЮКОСа. «Промнефтестрой» был учрежден одной из структур «Роснефти», но, по данным РБК, перед аукционом его владельцами стали структуры сооснователей «Ренессанс Капитала». Reuters утверждает, что именно с помощью Варнига им удалось получить поддержку «Роснефти» в подготовке к аукциону.

Маттиас Варниг был агентом службы безопасности ГДР «Штази» и знаком с Владимиром Путиным как минимум с 1991 года. В 2000-х он занимал различные должности в российских компаниях и сейчас возглавляет оператора газопровода «Северный поток-2» и является независимым директором «Роснефти». Как отмечает The Bell, новые обстоятельства биографии Варнига могут стать поводом ужесточить санкции против газопровода.