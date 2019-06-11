В УВД, чьи сотрудники задерживали журналиста Ивана Голунова, не видят нестыковок в его деле

Об этом телеканалу «Настоящее время» сказал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров. Он добавил, что в последние месяцы подвергается давлению со стороны прессы. И отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей. Об этом говорилось в расследовании проекта Baza и организации «Transparency International – Россия».

Ряд ошибок в деле Голунова, — это не повод усомниться в надежности работы МВД и соответствующих органов, считают в Кремле. Разного рода оплошности встречаются всегда и в любом деле, — настаивает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков напомнил, что за нарушениями в ходе работы органов следит генеральная прокуратура.