Операционную систему Android в смартфонах Huawei может сменить российская «Аврора»

Ее разработчики готовы прийти на помощь компании, которая из-за американских запретов потеряла доступ к обновлениям мобильной платформы, пишет интернет-издание The Bell. Его источники утверждают, что главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможный переход китайских смартфонов на российскую систему. Китай уже тестирует устройства с предустановленной «Авророй», добавил собеседник издания.