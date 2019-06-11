Египет требует вернуть ему древнюю каменную голову статуи фараона Тутанхамона

Сейчас этот артефакт выставлен на продажу на аукционе Christie's. Торги состоятся в начале июля. Министерство по делам древностей Египта просит организаторов, а также ЮНЕСКО остановить продажу. Каир намерен добиваться снятия с торгов и других древнеегипетских предметов и возвращения их на родину. Известно, что голова фараона находилась в собственности немецкого аристократа и коллекционера. Подлинное происхождение реликвии неизвестно.