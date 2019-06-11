Reuters: Немецкий предприниматель Маттиас Варниг с 2007 года, по некоторым данным, был акционером «Ренессанс Капитала»

Имя давнего знакомого президента Владимира Путина упоминается в документах на судебном процессе по иску бывших топ-менеджеров ЮКОСа в Нидерландах, передает агентство Reuters. По его сведениям, В результате тайного соглашения Варниг получил бесплатно долю в инвестиционном банке. Reuters утверждает, что взамен он мог помочь ряду топ-менеджеров «Ренессанса» получить контроль над зарубежными активами ЮКОСа. Фигуранты статьи пока ее не комментировали. Сейчас Варниг является управляющим директором компании-оператора «Северного потока».