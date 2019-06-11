Одиночные пикеты в поддержку журналиста Ивана Голунова начались накануне у здания Генпрокуратуры. Они также проходят с пятницы у здания столичного главка полиции на Петровке. Участники акций требуют прекратить уголовное дело против корреспондента интернет-издания «Медуза». Они уверены, что обвинения сфабрикованы и требуют наказать виновных в этом. Иван Голунов был задержан в минувший четверг. В субботу его обвинили в торговле наркотиками, суд отправил его под домашний арест.