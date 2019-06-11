Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты

Также служба призвала законодательно определить порядок использования пищевых отходов и невостребованных продуктов в качестве источников биоэнергетики, сообщает ТАСС. Об этом говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Кроме того, ведомство высказалось за «законодательное закрепление поэтапного сокращения (вплоть до полного запрета) на производство одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли».