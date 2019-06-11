Совет Федерации сегодня рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за ДТП с участием пьяных водителей. Законодатели надеются, что эта мера позволит снизить число смертей на дорогах.

Принятие резонансных поправок практически не вызывает сомнений: ранее комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительтву рекомендовал верхней палате одобрить закон.

Согласно инициативе, в случае причинения тяжкого вреда здоровью пьяному водителю будет грозить от трех до семи лет заключения. Сейчас верхний порог наказания составляет всего четыре года. Кроме того, предложено практически вдвое ужесточить наказание за смертельные ДТП с участием нетрезвых шоферов. Так, за аварию, в которой погибли два человека или больше, будет грозить до 15 лет тюрьмы. Таким образом, санкция по этой статье приравнивается к ответственности за умышленное убийство. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ужесточение закона должно позволить снизить количество «пьяных ДТП». Число жертв таких аварий оценивается в 4,5 тысячи человек ежегодно.

Госдума приняла законопроект в окончательном третьем чтении в конце мая.