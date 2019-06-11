Демократическая партия Молдавии выразила готовность переориентировать внешнеполитический курс на Россию

Об этом сказал в интервью газете «КоммерсантЪ» вице-премьер России и спецпредставитель президента по Молдавии Дмитрий Козак. Такие предложения, по его словам, ему передал лидер демпартии и молдавский олигарх Владимир Плахотнюк. Российская сторона рекомендовала социалистам и президенту Молдавии Игорю Додону даже не рассматривать никакие тайные предложения от Плахотнюка и представителей других партий.

Сейчас в республике сложилось двоевластие. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM объявили о формировании коалиции и правительства. Тем не менее, в отставку не ушел и прежний кабинет, который контролирует демократическая партия.