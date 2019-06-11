В Москве сегодня пройдет заседание межведомственной комиссии по взаимодействию с Советом Европы

Там будет обсуждаться возможность возвращения России к участию в сессиях ПАСЕ.

В Москве допускают возвращение работу Парламентской ассамблеи Совета Европы после того, как регламентный комитет организации представил проект резолюции о полномочиях национальных делегаций. В нем предлагается пригласить на очередную сессию ПАСЕ все страны, в том числе Россию, которая пять лет назад была лишена права голоса. Кроме того, документ предполагает сохранение права на голосование даже в случае пересмотра или оспаривания полномочий делегаций. При этом нормы еще должны быть одобрены самой ПАСЕ – ее июньская сессия, в ходе которой пройдут выборы генсека Совета Европы, откроется в Страсбурге 24 июня. Москва считает, что резолюция позволит не допускать каких-либо ограничений и дискриминаций национальных делегаций. Об этом, в частности, ранее говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Впрочем, глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев отмечал, что окончательное решение о возвращении в ПАСЕ еще не принято. Россия настаивает на полном восстановлении своих полномочий и равных прав для всех стран-участниц.

Россия была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и присоединения Крыма. После этого Москва полностью прекратила свое участие в структурах ПАСЕ и перестала выплачивать взносы.