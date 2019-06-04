Генпрокуратура собирается проверить расследование против журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова

Ведомство потребовало предоставить материалы дела, сказал адвокат корреспондента Сергей Бадамшин. Накануне сам журналист находился в столичном главке МВД, где проводились следственные действия. Его обвиняют в сбыте наркотиков. По словам Голунова и его защиты, запрещенные средства ему подбросили при задержании.

Одной из причин, почему против него решили сфабриковать уголовное дело, мог стать тот факт, что герои расследований Голунова находятся вне властной верхушки. Люди, которые концентрируются на разоблачениях в высших эшелонах власти, находятся в зоне меньшего риска, сказал в эфире «Эха» заместитель главного редактора издания «Проект» Михаил Рубин.

Журналисты регионального уровня, которые начинают расследовательскую или оппозиционную деятельность, берут на себя колоссальную ответственность и сильно рискуют, добавил Михаил Рубин. Сейчас Иван Голунов находится под домашним арестом.