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06:45, 11 июня 2019

Корпорация Google заработала более 4,5 млрд. долларов на рекламе, которую демонстрировали при поиске новостей

Корпорация Google заработала более 4,5 млрд. долларов на рекламе, которую демонстрировали при поиске новостей. Это почти столько же, сколько получили от цифровой рекламы все американские СМИ, пишет газета The New York Times. На этом фоне в Палате представителей американского Конгресса началось обсуждение законопроекта, который позволит издательствам объединяться против ведущих игроков цифрового рынка в борьбе за рекламные деньги.



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