Американский Минюст направил Лондону официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Это делает маловероятным выдвижение Вашингтоном дополнительных обвинений против Ассанжа, пишет газета The Washington Post. Сейчас его обвиняют в сговоре с бывшим аналитиком военной разведки США Челси Мэннинг, незаконном получении и обнародовании засекреченных документов. Ассанжа задержали в апреле в посольстве Эквадора в Лондоне, где он укрывался в течение нескольких лет. Лондонский суд 1 мая приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.