Организаторы музыкального фестиваля Woodstock 50 лишились площадки для его проведения

Администрация гоночной трассы Watkins Glen в штате Нью-Йорк, где должны были состояться концерты, объявила, что отзывают свое разрешение, передает агентство Reuters. Организаторы фестиваля пока не ответили, будут ли они искать новую площадку. Woodstock 50 запланирован на середину августа. Он приурочен к полувековой годовщине знаменитого рок-фестиваля. Однако в последнее время его преследуют неудачи. От участия в подготовке мероприятия отказались японские инвесторы, кроме того, до сих пор остаются неясными вопросы с безопасностью. Билеты на концерты пока не поступили в продажу.