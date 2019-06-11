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05:04, 11 июня 2019

Жертвами авиаударов в сирийской провинции Идлиб накануне стали не менее 25 мирных жителей

К бомбардировке населенных пунктов на северо-западе республики, по словам наблюдателей, которых приводит агентство Reuters, причастны российские самолеты. В этом районе сирийские войска уже шестую неделю проводят наступление против вооруженной сирийской оппозиции. Москва и Дамаск обвинения в бомбардировки гражданского населения отвергают. Они в свою очередь обвиняют противников президента Башара Асада в нарушении перемирия.



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