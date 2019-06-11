Убитый в Малайзии сводный брат северокорейского лидера мог быть информатором ЦРУ

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник, в начале 2017 года Ким Чен Нам прилетал в Куала-Лумпур для встречи со своим контактным лицом из американской разведки. Он скончался после покушения в аэропорту малазийской столицы. Разведка Южной Кореи считает, что к этому причастны северокорейские спецслужбы. Собеседник американской газеты не исключил, что родственник Ким Чен Ына мог также сотрудничать с разведкой Китая.