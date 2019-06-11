Рабочая группа вновь не смогла утвердить список мест для опроса о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге

Руководство города обещает в течение недели обсудить возможные места с инвесторами и представителями церкви. Члены рабочей группы, как пишет газета «Коммерсантъ», требуют исключить из списка сквер около драмтеатра. Тем временем в городском избиркоме проведение самого опроса оценивают в 13 млн. рублей. Из них почти полмиллиона пойдет только на закупку бумаги и изготовление бланков.