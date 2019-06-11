Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

По словам руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковника Андрея Щирова, здесь нет никаких нестыковок. В интервью телеканалу «Настоящее время» он сказал, что в последние месяцы подвергается давлению со стороны прессы. Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей. Об этом говорилось в расследовании проекта Baza и организации «Transparency International – Россия».