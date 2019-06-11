МВД учреждает госпремию за публикации, которые повышают престиж ведомства

Лауреаты получат полмиллиона рублей и статуэтку Георгия Победоносца. Это следует из проекта приказа министра внутренних дел Владимира Колокольцева на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет сайт «Открытые медиа». Победителями премии могут стать как сотрудники ведомства и чиновники, так и журналисты. До сих пор МВД вручало госпремии только за достижения в области науки и техники, а также литературы и искусства. Журналисты могли претендовать на победу в ведомственных конкурсах.