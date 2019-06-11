За пост лидера британской Консервативной партии будут бороться 10 кандидатов

Окончательный список утвердили накануне. В число претендентов вошли в том числе бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, глава МВД королевства Саджид Джавид. Фаворитами эксперты называют Джонсона и Ханта. Окончательно лидера и преемника Терезы Мэй на посту премьер-министра выберут в конце июля. Мэй уходит в отставку после того, как не заручилась поддержкой депутатов по вопросу об условиях выхода из ЕС.