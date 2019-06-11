Украина видит угрозу для своего юга в политическом кризисе в Молдавии

По словам украинского министра иностранных дел Павла Климкина, происходящее у соседей может привести к появлению нового российского плацдарма. Киев направляет в Кишинев своего дипломата. После парламентских выборов в феврале молдавские партии не могли договориться о коалиции. Только в конце прошлой недели социалисты, которые поддерживают президента Игоря Додона, достигли соглашения с проевропейским блоком Acum. Новый кабинет не признает Демпартия, которая контролирует уходящее правительство. Ее поддержал Конституционный суд Молдавии.