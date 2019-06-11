В Великобритании завершился отбор кандидатов на должность лидера Консервативной партии

Он станет премьер-министром страны. За этот пост будут бороться 10 политиков.

Лидерами гонки, по мнению политологов, являются бывший и действующий главы МИД Борис Джонсон и Джереми Хант, экс— министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр природных ресурсов Майкл Гоув.

Также в списке министры — международного развития Рори Стюарт, здравоохранения Мэттью Хэнкок, труда и пенсий Эстер Макви, глава МВД Саджид Джавид, экс-лидер палаты общин Андреа Лидсом и представитель Минфина при палате общин Марк Харпер.

Всего же о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако трое из них взяли самоотвод.

Следующий этап начнется с 13 июня и продлится до 20-го, когда после серии голосований депутатов-консерваторов останется только два претендента. Из них выбирать нового лидера тори будут уже не депутаты Палаты общин, а 160 тысяч рядовых членов Консервативной партии. Они проголосуют по почте. Итоги станут известны не ранее 22 июля.

Таким образом, Тереза Мэй, объявившая об отставке 24 мая из-за сложностей с Brexit, может оставаться на посту премьера еще шесть недель.