Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит законность указа Зеленского о роспуске Верховной Рады

Указ о роспуске украинского парламента был подписан спустя два дня после инаугурации нового главы государства в конце мая. Зеленский обосновал это низким уровнем доверия к Верховной Раде и отсутствием правящей коалиции. По его словам, она не существовала уже три года. Вместе с тем украинские парламентарии считают, что отсчет нужно вести с мая этого года, когда об отсутствии коалиции большинства объявил спикер Рады Андрей Парубий. А значит, по мнению истцов, открывается 60-дневный срок для новых переговоров. Указ о роспуске парламента уже пытались оспорить в Верховном суде, однако он отказался открывать дело, объяснив это отсутствием необходимой юрисдикции. Инициаторами же обращения в Конституционный суд стали в основном представители фракции «Народный фронт». Она до последнего времени состояла в коалиции с блоком экс-президента Украины Петра Порошенко «Солидарность», который недавно переименовался в «Европейскую солидарность». Накануне же Зеленский сообщил, что лично придет на заседание суда.

Внеочередные выборы в Верховную Раду намечены на 21 июля.